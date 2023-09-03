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الأحد، 03-09-2023 06:18 م

مرشح رئاسي جمهوري يعد بالعفو عن دونالد ترامب حال فوزه في الانتخابات

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الوكيل الاخباري- وعد المرشح الرئاسي الجمهوري ورجل الأعمال، فيفيك راماسوامي، بالعفو عن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إذا فاز في الانتخابات الأمريكية الرئاسية عام 2024.

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وقال راماسوامي في مقابلة مع قناة ABC News: "إذا أصبحت رئيسا للبلاد، فسأعفو، نعم، عنه (عن دونالد ترامب)، لأن ذلك سيساعد على توحيد البلاد مرة أخرى".

وأضاف راماسوامي أيضا أنه كرئيس للولايات المتحدة، سيكون قادرا على "الذهاب أبعد من ترامب" في توحيد سكان الولايات المتحدة ولن يدعم الانقسام في المجتمع من خلال استخدام القضاء ضده.

ويواجه ترامب إجمالي 91 تهمة في أربع قضايا جنائية، يصفها هذا السياسي الجمهوري البارز بأنها محاولة من المؤسسة الديمقراطية لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض، وأثقل عقوبة تهدد ترامب هي السجن 20 عاما.

وإذا ما تم تحديد العقوبة بطريقة جمع الأحكام فيمكن الحكم على ترامب بالسجن لعدة قرون، وعلى أساس الاتهامات يواجه أكثر من 700 عام سَجناً.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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