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الجمعة، 25-08-2023 09:23 ص

ما الذي تغير في بيانات ترامب منذ آخر اعتقال؟

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الوكيل الاخباري- نشر سجن مقاطعة فولتون بمدينة أتلانتا الأمريكية، بيانات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أظهرت تغيرا في وزنه وحتى طوله منذ آخر اعتقال في أبريل الماضي.

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وأظهر سجل احتجاز ترامب أن طوله يبلغ 6 أقدام و3 بوصات (نحو 190 سنتيمترا) وهو طوله الذي أعلن عنه شون كونلي، الذي كان طبيب الرئيس السابق، بينما في آخر سجل اعتقال كشف أن طوله 6 أقدام وبوصتين (187.96 سم).

وفيما يخص وزنه، فالسجل كشف أنه يبلغ 215 رطلا (نحو 97 كيلوغراما)، بانخفاض قدر بنحو 13 كيلوغراما عن ما هو وارد في سجل الاعتقال السابق، وكان حينها يبلغ وزنه 240 رطلا (حوالي 109 كلغ).

كما تم تدوين تفاصيل أخرى عن ترامب، مثل رقمه التعريفي "السجين رقم Po1135809"، ولون عيونه (أزرق) والشعر (أشقر).

وظل الرئيس السابق في السجن لنحو 20 دقيقة فقط، حيث تم إنهاء الإجراءات الإدارية سريعا، قبل أن يدفع كفالة بقيمة 200 ألف دولار ويغادر تحت حراسة أمنية مشددة.

وفي وقت سابق، سلم ترامب نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون ليتم حجزه بتهم جنائية فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا.

وكانت المحكمة في ولاية جورجيا قد وجهت إلى ترامب و18 آخرين من مساعديه تهما بالتآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات عام 2020.

 




 

 


 

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