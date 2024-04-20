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السبت، 20-04-2024 08:14 ص

مسؤولون أمريكيون: الولايات المتحدة وافقت على سحب قواتها من النيجر

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الوكيل الإخباري - أفاد عدد من المسؤولين الأمريكيين، بأن الولايات المتحدة وافقت على طلب السلطات النيجرية، سحب قواتها البالغ قوامها أكثر من ألف جندي من النيجر.

وقال مسؤولون أمريكيون لوكالة "فرانس برس" مشترطين عدم كشف هوياتهم، إن "نائب وزير الخارجية الأمريكي، كورت كامبل، وافق على طلب سلطات نيامي سحب القوات، وذلك خلال اجتماع في واشنطن مع رئيس الوزراء علي الأمين زين الذي تولى السلطة عقب الانقلاب في يوليو الماضي".

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وينص الاتفاق على إرسال وفد أمريكي إلى النيجر خلال الأيام المقبلة للاتفاق على تفاصيل الانسحاب.


وعلقت الولايات المتحدة معظم تعاونها، بما في ذلك التعاون العسكري، مع النيجر بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق محمد بازوم في 26 يوليو.


ويتواجد أكثر من ألف جندي أمريكي على الأراضي النيجرية معظمهم يتمركز في قاعدة أغادير الجوية شمال البلاد، وتعتبر القاعدة استراتيجية للغاية بالنسبة للولايات المتحدة ومخابراتها، حيث تنطلق طائرات المراقبة والمروحيات الأمريكية وتغطي منطقة الساحل الإفريقي وغرب إفريقيا بشكل كامل.

 

RT

 




 

 


 

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