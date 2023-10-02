مسؤول صيني: إندونيسيا والجزائر من أبرز المرشحين للانضمام إلى مجموعة بريكس مستقبلا

الوكيل الاخباري-

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قال نائب رئيس الشؤون الاستراتيجية في جامعة الأعمال والاقتصاد في الصين، جون غونغ، على هامش "منتدى فالداي" في سوتشي، أن إندونيسيا والجزائر من أبرز المرشحين للانضمام إلى مجموعة بريكس.وكشف جون غونغ، في حديثه لوكالة "تاس" الروسية، على هامش "منتدى فالداي" الدولي في مدينة سوتشي، عن إحتمالات توسيع مجموعة "بريكس"، كما حث على "إلقاء نظرة فاحصة على الاقتصادات الكبيرة مثل اقتصادي إندونيسيا والجزائر".وأضاف جون غونغ، أنه "إذا تحدثنا عن الدول التي من المرجح أن تنضم إلى بريكس، فهي اقتصادات كبيرة مثل إندونيسيا، وربما الجزائر، لكن هذا الحديث لا يزال سابقا لأوانه".وأكد أن الصين: "تفضل انضمام الدول الصديقة ذات الاقتصادات القوية"، مضيفا أن بكين مهتمة أيضا بدول أمريكا اللاتينية.وبدأ "منتدى فالداي" اجتماعه السنوي العشرين اليوم في مدينة سوتشي ويستمر 3 أيام تحت عنوان: "التعددية القطبية العادلة: كيفية ضمان الأمن والتنمية للجميع"، كما سيلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمته خلال المنتدى الدولي.