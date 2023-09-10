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الأحد، 10-09-2023 03:46 م

الاتحاد الأوروبي والصين يعتزمان عقد قمة ثنائية قبل نهاية العام

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الوكيل الإخباري - قال بيان للمجلس الأوروبي عقب اجتماع بين رئيسه شارل ميشيل ورئيس وزراء الصين لي تشيانغ على هامش قمة مجموعة العشرين إن الاتحاد الأوروبي والصين يعتزمان عقد قمة ثنائية قبل نهاية العام.

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وجاء في البيان: "تبادل الجانبان وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا وأكدا مجددا اهتمامهما بالحفاظ على علاقة مستقرة وبناءة. وأكد شارل ميشيل مجددا وجود اهتمام مشترك بعقد قمة بين الاتحاد الأوروبي والصين قبل نهاية العام".

وفي هذا الصدد، أكد ميشيل "أهمية عقد حوارات رفيعة المستوى في الفترة التي تسبق القمة، مثل الحوار الاقتصادي والتجاري العاشر، والحوار الاستراتيجي حول السياسة الخارجية، والحوار الرقمي".


وقال: "يجب على الاتحاد الأوروبي والصين العمل لمعالجة التحديات العالمية مثل مكافحة تغير المناخ، والأوبئة، ومشاكل الاقتصاد العالمي، وخاصة مسألة تخفيف الديون".


وناقش الطرفان أيضا خلال اللقاء، النزاع في أوكرانيا. وذكر البيان الأوروبي أن "الرئيس ميشيل رحب بإدانة الصين للتهديد باستخدام الأسلحة النووية وأشار إلى أن الصين، باعتبارها عضوا في مجلس الأمن الدولي، تتحمل مسؤولية خاصة لضمان السلام والاستقرار العالميين، فضلا عن احترام القانون الدولي".

 

RT

 




 

 


 

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