الأحد 10-09-2023
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الأحد، 10-09-2023 03:51 م

سوناك يندد بـ"التدخل الصيني" بعد عملية توقيف في بريطانيا بتهمة التجسس

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الوكيل الإخباري - أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن "قلقه العميق" بشأن مزاعم "التدخل الصيني في الديمقراطية البرلمانية البريطانية" بعد الكشف مؤخرا عن توقيف شخصين بشبهة التجسس.

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وقال ريشي سوناك لقنوات بريطانية على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند: "بالطبع لا أستطيع التعليق على تفاصيل التحقيق الجاري لكن فيما يتعلق بلقائي مع رئيس الوزراء الصيني فقد أثرت مجموعة مخاوف في مجالات التباين وعلى وجه الخصوص قلقي الشديد من أي تدخل في ديمقراطيتنا البرلمانية".

وشدد على أن ذلك "غير مقبول إطلاقا".


ووفقا للمتحدث باسم داونينغ ستريت، فقد التقى رئيس الوزراء البريطاني المحافظ نظيره الصيني الأحد على هامش قمة نيودلهي وأعرب عن "قلقه العميق من التدخلات الصينية في الديمقراطية البرلمانية البريطانية".


ووفقا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية، قال لي تشيانغ إنه يتعين على الصين وبريطانيا إدارة خلافاتهما واحترام المصالح الأساسية ومصادر القلق الرئيسية لكل بلد.

 

RT

 




 

 


 

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