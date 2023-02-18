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السبت، 18-02-2023 09:46 ص

مسؤول في خيرسون يحذر من تخطيط كييف لاستفزاز باستخدام ضحايا قصفها من المدنيين

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الوكيل الاخباري- حذر رئيس الإدارة الروسية لمنطقة سنيغيريفكا بمقاطعة خيرسون، من أن نظام كييف يخطط لاستفزاز في هذه المنطقة التي يسيطر عليها، باستخدام المدنيين الذين قتلوا في القصف الأوكراني.اضافة اعلان


وقال رئيس الإدارة الروسية لمنطقة سنيغيريفكا يوري بارباشوف، إن نظام كييف يخطط لتقديم المدنيين الذي قتلوا في القصف الأوكراني، على أساس أنهم ضحايا القوات الروسية.

وأضاف أنه "في الوقت الحالي، بدأت وسائل الإعلام الأوكرانية حملة لتشويه سمعة القوات الروسية، وعلى وجه الخصوص، فإن المدنيين في مدينة سنيغيريفكا، الذين قتلوا جراء قصف القوات المسلحة الأوكرانية، سيتم تقديمهم على أساس أنهم ضحايا الجيش الروسي".

وأوضح بارباشوف أن حديث المدعي الإقليمي لمقاطعة نيكولاييف في مقابلة صحفية، عن إخراج 27 جثة لمدنيين، وزعمه أنهم قتلوا أثناء سيطرة الجيش الروسي على المدينة، هو مجرد تمهيد لهذا الاستفزاز.

وأكد بارباشوف، أنه خلال الأشهر الثمانية التي كانت خلالها سنيغيريفكا تحت سيطرة الجيش الروسي، كانت المدينة تتعرض لقصف عشوائي من جانب القوات الأوكرانية.

وقال إن "القوات الأوكرانية قتلت عمدا سكان سنيغيريفكا، وهم الآن يحاولون تصوير ضحايا هجماتهم على أساس أنهم ضحايا الجيش الروسي، وأود أن أعلن رسميا أن جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم في وقت سابق من قبل القوات الروسية للاشتباه في تعاونهم مع القوات الأوكرانية، تم التحقيق معهم، ثم إطلاق سراحهم دون أن يصابوا بأذى، وهو أمر تدركه السلطات الأوكرانية والسكان المحليون".

 




 

 


 

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