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الإثنين، 04-03-2024 08:14 ص

مسؤول في منظمة الفاو: مساعدات روسيا من الحبوب ساهمت بمكافحة الجوع في إفريقيا

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الوكيل الاخباري- أشار مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة لدى الأمم المتحدة للعلاقات مع روسيا أوليغ كوبياكوف إلى أن إمداد الحبوب الروسية المجانية لدول إفريقيا المحتاجة، ساهم في مكافحة الجوع بالقارة.

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وأشار كوبياكوف إلى أن الإمدادات الروسية المستلمة تغطي 23% من احتياجات الصومال السنوية من القمح و9% من احتياجات بوركينا فاسو بواقع 283 ألف طن، و6% من احتياجات مالي.

وأضاف: "من المهم بشكل خاص أن تكون هذه المساعدة مجانية للمتلقين النهائيين".

وتابع: "أود أن أشير إلى إسهام روسيا في برنامج الأغذية العالمي، حيث قدمت خلال السنوات الخمس الماضية مساعدات إلى 30 دولة في مناطق مختلفة من العالم، وخاصة في إفريقيا بقيمة 300 مليون دولار".

وأعلن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف مؤخرا استكمال تسليم 200 ألف طن من الحبوب إلى ست دول إفريقية كمساعدات مجانية وصلت إلى دول بينها بوركينا فاسو وزيمبابوي. 

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بأن الدول الإفريقية بإمكانها أن تصبح منتجة للمواد الغذائية لنفسها، كما يمكن أن تصبح مصدرة لهذه المنتجات إذا امتلكت التكنولوجيا اللازمة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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