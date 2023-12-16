مشاري راشد العفاسي ينعى أمير دولة الكويت

الوكيل الإخباري - نعى الشيخ مشاري راشد العفاسي، القارئ الشهير والمشهور بتلاوته للقرآن الكريم، أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
ونشر العفاسي تغريدة عبر حسابه على تويتر جاء فيها: "أميرنا في ذمة الله. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح".
أميرنا في ذمة الله 🇰🇼— مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) December 16, 2023
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس #الشيخ_نواف_الاحمد_الصباح pic.twitter.com/GNNF54TTul