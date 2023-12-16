مشاري راشد العفاسي ينعى أمير دولة الكويت

الوكيل الإخباري - نعى الشيخ مشاري راشد العفاسي، القارئ الشهير والمشهور بتلاوته للقرآن الكريم، أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

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ونشر العفاسي تغريدة عبر حسابه على تويتر جاء فيها: "أميرنا في ذمة الله. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح".





