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الأربعاء، 25-01-2023 09:40 ص

مشروع قانون لحظر تيك توك في أمريكا

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الوكيل الاخباري- قال السيناتور الأمريكي جوش هاولي، وهو جمهوري يؤيد اتباع نهج صارم مع الصين، أمس الثلاثاء، إنه سيقدم مشروع قانون لحظر تطبيق المقاطع المصورة القصيرة "تيك توك" في الولايات المتحدة.

ويواجه "تيك توك"، وهو تابع لشركة "بايتدانس" الصينية، بالفعل حظرًا يمنع الموظفين الاتحاديين من استخدام أو تحميل البرنامج على الأجهزة المملوكة للحكومة.

وأضاف هاولي عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن "تيك توك هو الباب الخلفي للصين على حياة الأمريكيين، إنه يهدد خصوصية أطفالنا وصحتهم العقلية أيضًا".

وتابع: "الآن سأتقدم بتشريع لحظره في جميع أنحاء البلاد"، لكن هاولي لم يحدد موعدًا للتقدم بمشروع القانون.

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من جهته، ردّ تطبيق "تيك توك" في بيان بالقول، إن هاولي "يتبع نهجًا خاطئًا".

وقالت بروك أوبرويتر، المتحدثة باسم "تيك توك"، إن "دعوة السيناتور هاولي لفرض حظر كامل على تيك توك تتبع نهجًا جزئيًا في النظر إلى الأمن القومي، ونهجًا جزئيًا في النظر للقضايا العامة في الصناعة، مثل أمن البيانات، والخصوصية، والأضرار الموجودة على الإنترنت".

وأعربت عن أملها "في أن يركز طاقاته على جهود معالجة هذه القضايا علاجًا شاملًا، بدلًا من ادعاء أنه بحظر خدمة واحدة سيحل أي مشكلة من المشكلات التي تثير قلقه، أو يجعل الأمريكيين أكثر أمانًا".

 

إرم

 




 

 


 

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