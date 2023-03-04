مصرع 10 أشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية في الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- أفادت قناة "سي إن إن" بارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة قوية تتحرك من الجنوب إلى الشمال الشرقي للولايات المتحدة إلى 10 قتلى.

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وقالت: "لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم في عدة ولايات أمريكية بسبب سوء الأحوال الجوية في جميع أنحاء البلاد".



وأضافت أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم في ولاية كنتاكي و3 أشخاص في ولاية ألاباما وشخصا واحدا في كل من ولايات أركنساس وميسيسيبي وكاليفورنيا.



هذا وأعلنت خدمة "PowerOutage.us" للمتابعة أن أكثر من مليون مستهلك بما في ذلك منازل ومصانع، في 5 ولايات أمريكية تركوا بدون كهرباء.



روسيا اليوم