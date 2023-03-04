السبت 04-03-2023
الوكيل الاخباري

اغلاقات على طريق السلط الدائري السبت

الأمانة تدرس إجراء تغييرات جذرية على الدوار الثامن

وفاة فلسطيني بحادث سير في شمال رام الله

الضمان: ارتفاع نسبة إصابات العمل بنسبة 27.4% عام 2020

56 مليون دينار ضمن محرك الاستثمار في الأردن ستنفق العام الحالي

مقتل إسرائيليين بتحطم طائرة في النقب المحتل

الأشغال تنهي أعمال إعادة تأهيل جزء من طريق المطار

90.3 % نسبة سكان الحضر في الأردن العام الماضي

26 طالباً متوسط عدد طلبة المدارس في كل شعبة مدرسية بالأردن

الذهب ينهي الأسبوع مرتفعاً بقوة

السبت، 04-03-2023 09:58 ص

مصرع 10 أشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية في الولايات المتحدة

6402da4342360421c453e5ef


الوكيل الإخباري- أفادت قناة "سي إن إن" بارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة قوية تتحرك من الجنوب إلى الشمال الشرقي للولايات المتحدة إلى 10 قتلى.

اضافة اعلان

 

وقالت: "لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم في عدة ولايات أمريكية بسبب سوء الأحوال الجوية في جميع أنحاء البلاد".

وأضافت أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم في ولاية كنتاكي و3 أشخاص في ولاية ألاباما وشخصا واحدا في كل من ولايات أركنساس وميسيسيبي وكاليفورنيا.

هذا وأعلنت خدمة "PowerOutage.us" للمتابعة أن أكثر من مليون مستهلك بما في ذلك منازل ومصانع، في 5 ولايات أمريكية تركوا بدون كهرباء.

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6402fa944236040985163763 (1)

نائب أوروبي يدعو للتحقيق في تفجيرات السيل الشمالي

777777

العالم الهولندي: كونوا في حالة تأهب

1668666627blobid0

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب نيوزيلندا

download

شويغو يتفقد أحد التشكيلات العسكرية الروسية على خط الجبهة

زز

إصابة 5 مدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك

320231114717559561861

هزة ارتدادية جديدة في تركيا

أخبار متعلقة
63ef16854236043586513570

ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 38044 شخصا

22023916316457968054

تركيا.. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 36187 قتيلا

ر

تعطيل المدارس اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية في الإسكندرية

thumbs_b_c_62842d9491958eb320d8a4a9a30a6e61

قرار هام للطلبة الاردنيين في تركيا.. تحويل دوام الفصل الثاني في جامعات عن بعد

0

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين بالزلزال إلى 68

erwerwerwerwer

تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 1014 وفاة و 5500 إصابة