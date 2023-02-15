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الأربعاء، 15-02-2023 06:27 ص

تعطيل المدارس اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية في الإسكندرية

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الوكيل الإخباري -أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

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وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية اليوم الأربعاء 15 فبراير. 

ومن المتوقع ان تشهد محافظة الاسكندرية الأربعاء، سقوط أمطار متوسطة الشدة قد تغزر احيانا على فترات متقطعة وخاصة على مناطق من شمال وغرب المحافظة.

 

اليوم السابع


 




 

 


 

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