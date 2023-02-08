ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين بالزلزال إلى 68

الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة ضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 68، بعد انتشال ثلاث جثث لامرأة وطفليها من تحت الأنقاض بمخيم الرمل في سوريا، ما يرفع حصيلة اليوم إلى 6 ضحايا.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن سفير دولة فلسطين سمير الرفاعي لدى سوريا ، بأن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال لاجئة وطفليها، من تحت الأنقاض في مخيم الرمل بسوريا.



وكانت طواقم الإنقاذ قد استأنفت عملها في مخيم الرمل الساعة السابعة صباح الأربعاء، وتمكنت من انتشال جثة اللاجئة وإنقاذ ابنتها.

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