الخميس 19-01-2023
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الخميس، 19-01-2023 08:09 ص

مصرع 15 جنديا في أرمينيا جراء حريق في ثكنة عسكرية

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية عن مصرع 15 جنديا، وإصابة 3 آخرين جراء حريق اندلع في إحدى الثكنات العسكرية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان اليوم الخميس: "بحسب معطيات أولية، أسفر حريق في قسم تابع للوحدات الهندسية بإحدى الثكنات العسكرية، عن مقتل 15 عسكريا، كما تسبب في إصابة 3 عسكريين آخرين وتعتبر حالتهم خطيرة".

هذا ولم تذكر الوزارة سبب اندلاع الحريق، مشيرة إلى أن الفرق المختصة تجري تحقيقا في الغرض.

وذكرت تقارير إعلامية أن الحريق وقع منتصف الليلة الماضية، في قرية "عزت" بمنطقة جيغاركونيك، حيث تتمركز القوات الهندسية.

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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