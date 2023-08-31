غوتيريش: الانقلابات العسكرية ليست الحل

الوكيل الإخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس، إن الانقلابات العسكرية في الأشهر الأخيرة وخاصة في القارة الأفريقية، ليست الحل للتحديات، بل إنها تفاقم المشاكل والأزمات.

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وأضاف غوتيريش بتصريحات صحفية بمقر الأمم المتحدة، أن الكثير من الدول تواجه تحديات عميقة مرتبطة بالحكم، ولكن الحكومات العسكرية ليست الحل، مطالباً جميع الدول التحرك بشكل عاجل لإنشاء مؤسسات ديمقراطية ذات مصداقية وفرض سيادة القانون.



إلى ذلك، أعلن غوتيريش عن مشاركته في قمة المناخ الأفريقية في كينيا، وقمة الأمم المتحدة ومجموعة الآسيان في إندونيسيا، وقمة مجموعة الدول العشرين في الهند، وقمة مجموعة الدول السبع والسبعين والصين في كوبا.