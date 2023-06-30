مصرع 48 شخصا في حادث سير مروع في كينيا

الوكيل الاخباري - لقي 48 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 30 آخرون بجروح في حادث مروري وقع في غرب كينيا، مساء الجمعة، ونجم على الأرجح عن فقدان سائق شاحنة السيطرة عليها واصطدامها بموقف للحافلات، بحسب ما أعلنت الشرطة.



وقال المسؤول في الشرطة جيفري مايك لوكالة فرانس برس إنّ الحادث وقع عند تقاطع مزدحم على الطريق السريع بين مدينتي كيريشو وناكورو: "وفي الوقت الراهن يمكننا تأكيد مصرع 48 شخصا".

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