مصرع 9 أشخاص نتيجة سوء الأحوال الجوية في روسيا

الوكيل الاخباري - أفاد مصدر في وزارة حالات الطوارئ الروسية، بأن سوء الأحوال الجوية في دائرة الفولغا الفيدرالية، تسبب بمقتل تسعة أشخاص وإصابة 67 آخرين بجروح.

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وأشار المصدر إلى أن سوء الأحوال الجوية مستمر منذ يوم أمس وشمل 8 كيانات في دائرة الفولغا الفيدرالية، وهي جمهوريات تتارستان وماري إل وتشوفاشيا، ومقاطعات نيجني نوفغورود وبينزا وأوليانوفسك وكيروف وسامارا.



ووفقا للمصدر، شهدت هذه المناطق، عواصف مطرية قوية ترافقت برياح وصلت سرعتها إلى 27 م / ث.



وشهدت موسكو وضواحيها خلال الأيام الأخيرة كذلك، هطول أمطار غزيرة، ترافقت بهبوب الرياح مع انعدام الرؤية في بعض المناطق، وغمرت المياه بعض الطرق في العاصمة.

روسيا اليوم