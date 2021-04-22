الخميس 22-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تمديد العمل حتى السادسة مساء في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الملك : الجهود المستمرة لتوفير المطاعيم

وزير الصحة يقرر إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للأوبئة

الملك يطلب بإعادة النظر بموقوفي قضية الفتنة

وزير الصحة يقرر اعفاء أبو سل من ادارة البرنامج الوطني للتطعيم

وزير الأوقاف يفتتح الملتقى الخيري في لواء ذيبان

تعميم من رئيس الوزراء بشر الخصاونة - وثيقة

لجنة الاوبئة تفجر مفاجأة مدوية حول حظر الجمعة

الغذاء والدواء: 1801 زيارة تفتيشية في الأسبوع الأول من رمضان

مكرهة صحية في منطقة القويسمة بعمان_صور

الخميس، 22-04-2021 03:10 م

مصر: الأمن يستعد لإعدام 3 مواطنين من سيناء

مصر


الوكيل الإخباري - أحالت محكمة جنايات المنصورة في مصر، 3 متهمين بخطف وقتل الطفلة أروي عبد النبي حمدي (5 سنوات)، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في قرار إعدامهم.

اضافة اعلان

وقام المتهمون بخطف الطفلة من محافظة الشرقية لطلب فدية، ووضعوها داخل الحقيبة الخلفية لسيارة، حتى فارقت الحياة وألقوا بها في مصرف زراعي بناحية ميت غمر في الدقهلية.


وصدر الحكم بإحالة 3 أشخاص إلى المفتي وهم أحمد حسن عبدالحميد أبوالفتوح، 18 سنة، حلاق، ونور الدين أحمد عطيه عرفة، 20 سنة، سائق، ومحمد بكر محمد عبدالسلام، 21 سنة، حلاق، والثلاثة مقيمون بالعريش بمحافظة شمال سيناء.


وأكدت تحريات المباحث أن الطفلة من محافظة الشرقية، وتدعى أروى عبدالنبي حمدي، 5 سنوات، وتقيم مع والدتها بقرية التل بمحافظة الشرقية، وأنها أبلغت باختفائها قبل العثور على جثتها بيوم واحد، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء اختطافها وقتلها أحد أقارب والدتها.


وكشفت التحريات أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على خطف أحد الأطفال وطلب فدية من أسرته وعندما فشلوا قرروا خطف قريبة الأول ولكن بعد خطفها لم يتمكنوا من تنفيذ مخططهم بسبب تعرف الطفلة على قريب والدتها وصراخها المستمر وخوفا من افتضاح أمرهم كتموا أنفاسها حتى توفيت ثم اصطحبوا الجثة في سيارة وألقوها بجوار الطريق وسط الزراعات بنطاق محافظة الدقهلية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مجلس

الجامعة العربية تكشف عن خيارها الوحيد لحل الأزمة في الصومال

تونس

استئناف تنفيذ طريق دولي يربط مصر بليبيا وتونس

غواصة

روسيا ودول أخرى تقدم المساعدة في البحث عن الغواصة الإندونيسية المفقودة

زلزال

زلزال يضرب سواحل تشيلي

60809cbf4c59b71cc76e5e00

أوكرانيا تدعو الدول الغربية لاتخاذ إجراءات ضد روسيا

2bb78ca1-9fec-41d8-bd6f-24f4b7852a28

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي

أخبار متعلقة
607529954c59b77d2c2d8717

بعد حديثه مع السيسي.. الرئيس التونسي يتعرض لانتقادات حادة من الداخل

التوكتوك-والميني-فان (1)

خطة لاستبدال التوك توك بـ الميني فان في مصر

ار

مصر.. تحذير من الطقس خلال الأيام القادمة

alexandria

مصر.. زلزال بقوة 4.3 درجة

5d024129d437505d588b4627

طائرات مصرية حربية تحلق فوق النيل

مصر

مصر تستعد لإطلاق موكب ملكي جديد