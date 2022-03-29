الثلاثاء 29-03-2022
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الثلاثاء، 29-03-2022 10:16 ص

مصر .. الأوقاف توجه بصرف 30 ألف جنيه لعائلة امام توفي بأحد الجوامع

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الوكيل الإخباري-وجّه وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة بصرف 30 ألف جنيه إعانة فورية وعاجلة لأسرة الإمام المتوفى في أحد المساجد بالشرقية الشيخ صالح علي محمود محمد.

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وتوفي الشيخ صالح علي محمود محمد يوم الأحد أثناء في مسجد النقراشي بناحية أبراش بمركز مشتول السوق حيث همّ لإقامة صلاة العصر.


وشدد وزير الأوقاف على سرعة صرف جميع المستحقات المالية لأسرته وتوجيه مجموعة من العلماء برئاسة الشيخ مجدي بدران، مدير مديرية أوقاف الشرقية، لتقديم واجب العزاء للأسرة.

 

روسيا اليوم

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