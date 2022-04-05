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الثلاثاء، 05-04-2022 10:27 ص

مصر.. تحذير من نوع شوكلاتة يحتوي على مادة مخدرة

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الوكيل الإخباري-حذر الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق من أحد أنواع الشوكلاتة الموجودة في الأسواق المصرية لاحتوائها على مادة الخشخاش المخدرة.

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وكتب الدكتور نصار في منشور على "فيسبوك": "منذ مدة ليست بالقصيرة شكى لي الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعى بعضها طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل تعاطي المخدرات فجأة، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الخشخاش ومشتقاته ، الأمر الذي يعرضهم لعقوبات قاسية تصل إلى الفصل من الوظيفة على الرغم من أنهم لا يدخنون حتى السجائر".


وأضاف: "بالصدفة اكتشفت أن بالأسواق والمولات الكبرى ومحطات الوقود المختلفة في مصر يباع شوكولاتات من مكوناتها نسبة معتبرة من الخشخاش، وهذا أصبح مباحا في أغلب الدول الأوروبية وأمريكا، ولكن تداولها وتناولها مع العلم بحقيقتها وكونها بها مخدر الخشخاش يشكل جريمة تعاطي أو إتجار بحسب الأحوال".


وتابع أن هذا الأمر "يفسر الظاهرة سالفة الذكر، ولذلك نرجو من الجميع توخي الحذر".

 

روسيا اليوم

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