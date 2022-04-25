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الإثنين، 25-04-2022 12:49 م

مصر .. شهادة التطعيم ضد كورونا شرط السفر لحج القرعة لهذا العام

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الوكيل الإخباري-اشترطت وزارة الداخلية المصرية على المتقدمين لحج القرعة لهذا العام، الاحتفاظ بأصل شهادة التطعيم ضد كورونا لاصطحابها معهم أثناء السفر.

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وبدأ التقديم لحج القرعة منذ أمس وحتى 6 مايو المقبل، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.


تقدم الطلبات بمعرفة المواطن المصري شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الاتصـال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية وفى حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب – وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية، وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.. وذلك مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

 

اليوم السابع

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