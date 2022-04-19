اصابة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بكورونا

الوكيل الإخباري-أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث، إصابته بفيروس كورونا.

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وقال غريفيث في تغريدة عبر تويتر، مساء الإثنين، "يؤسفني أن أقول إن نتيجة اختبار كوفيد كانت إيجابية لي اليوم".



وأضاف: "أقوم حاليا باتباع الإرشادات الصحية، وألغيت خططي المتعلقة بالسفر وألتزم العزل بالمنزل".



وتابع: "إنني ممتن لأنني تلقيت لقاحاتي بالفعل، وهي فرصة لم يحظ بها الكثير من الناس حول العالم".



وكان غريفيث قد أعلن في وقت سابق الإثنين عزمه التوجه إلى تركيا هذا الأسبوع.



وأشاد غريفيث، بـ"حكمة" تركيا ودورها في المحادثات ومحاولة التوصل لوقف إطلاق النار بين الطرفين الروسي والأوكراني، مشيرا إلى أنه سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الأسبوع.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المسؤول الأممي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.



وقال غريفيث: "سأتوجه هذا الأسبوع إلى تركيا للاجتماع مع الرئيس رجب طيب أردوغان، والمسؤولين الأتراك المنخرطين في دعم مفاوضات السلام بين الطرفين الروسي والأوكراني".

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