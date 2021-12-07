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الثلاثاء، 07-12-2021 07:14 ص

مصر.. صدور قرار جديد حول صلاة الجنازة

مصر


الوكيل الإخباري - وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر يوم أمس الاثنين على عودة إقامة صلاة الجنازة داخل المساجد الكبرى والجامعة.

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وصرح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بأنه تيسيرا على المواطنين في أداء صلاة الجنازة، وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، على إقامة صلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، مع الالتزام بجميع إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.


وأكدت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، سواء في صلاة الجنازة أم في صلاة الجمعة أم في سائر الصلوات.
كما دعت المواطنين المصريين إلى الحرص الشديد على سرعة تلقي لقاح كورونا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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