الأربعاء 12-04-2023
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الأربعاء، 12-04-2023 12:46 م

مصر.. غموض كبير بعد العثور على جثتي طفلين في نهار رمضان- صورة

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الوكيل الإخباري- عثر أهالي قرية غياضة الغربية التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف في مصر في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، على جثتي طفلين مبلغ باختفائهما، داخل أحد المنازل.

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وتلقت قوات الأمن إخطارا بالعثور على جثتي يوسف جودة أحمد، 10 أعوام، ومحمد طه محمد 12 عاما، يقيمان بقرية غياضة الغربية التابعة لمركز ببا، ومبلغ باختفائهما، بالطابق الرابع داخل أحد المنازل بالقرية.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، والإصابات في كل حالة.

 


 




 

 


 

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