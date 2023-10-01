مصر.. وزير النقل يكشف عن مشروع تاريخي

الوكيل الاخباري- كشف وزير النقل المصري المهندس كامل الوزير اليوم الأحد، عن مشروع ستشهده منطقة أبو سمبل لأول مرة في تاريخها.

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وفي التفاصيل، أوضح كامل الوزير خلال حديثه في جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية" ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، أنه جرى التخطيط لإنشاء 3 خطوط لشبكة القطار الكهربائي السريع تربط كل مصر ببعضها، إذ ستربط البحرين الأبيض والأحمر، شمال وجنوب مصر، وكل مناطق الصناعة والزراعة بعضها ببعض.



وأضاف الوزير: "القطار الكهربائي السريع سيدخل منطقة أبو سمبل، وهذه هي المرة الأولى التي يدخلها قطار في تاريخها، إذ كان يذهب السياح إلى هناك بالطائرة ويغادرونها في اليوم نفسه، وهذا القطار سيمر بكل محافظات الصعيد".

وأشار وزير النقل إلى أن القطار الإقليمي الأول في مصر موجود في القاهرة ووصل إلى الإسكندرية ويتنقل في أرض المعارض بالتجمع الخامس وسيراه كل المصريين في 5 نوفمبر المقبل، مضيفا: "بدأنا بالقطار الإقليمي الذي سيمر بكل المراكز وليس القطار السريع".