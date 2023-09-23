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السبت، 23-09-2023 06:17 م

العراق: إحالة عقد تطوير أكبر حقل للغاز لشركة أوكرانية

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة النفط العراقية عن إحالة عقد لتطوير أكبر حقل للغاز غرب العراق الى شركة اوكرانية.

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وقال وكيل الوزارة باسم محمد، اليوم، جرت إحالة عقد تطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار غربي العراق على شركة أوكرانية، وفق معايير عالمية تمكّنها من زيادة استثمار الغاز الحر في البلاد.


وأضاف أن هذا الاجراء الجديد يأتي بعد مضي أكثر من عقد على تعطيل إنتاج الغاز الحُر من الحقل الغازي نفسه، عقب توقيعه مع شركة (كوكاز) الكورية الجنوبية، في الأول من حزيران عام 2011.


وأشار الى ان العراق سيتمكن من استثمار ثاني حقل للغاز الحر بعد حقل السيبة في مدينة البصرة جنوب البلاد.

 

بترا

 




 

 


 

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