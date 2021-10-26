الثلاثاء 26-10-2021
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الثلاثاء، 26-10-2021 02:28 م

مطار هيثرو البريطاني لا يتوقع تعافي قطاع السفر تماما قبل 2026

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الوكيل الإخباري- حذر مدير مطار هيثرو في بريطانيا (جون هولاند كاي) من أن الحركة الجوية قد لا تتعافى تماماً حتى عام 2026 على الأقل، على الرغم من اكتساب قطاع السفر زخما في الربع الثالث من العام مع تخفيف قيود الحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال هولاند كاي اليوم الثلاثاء، إن هيثرو لا يزال يتكبد خسائر على الرغم من تخفيف قواعد السفر الدولية.

وأضاف أن المطار لا يزال يشهد حركة ركاب بما يقارب 45% من مستويات الحركة عام 2019.

المصدر: بترا

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