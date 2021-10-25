الإثنين 25-10-2021
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الإثنين، 25-10-2021 02:45 م

بريطانيا .. مطار هيثرو يقرر تقديم خدمات التاكسي الطائر

تكسي


الوكيل الإخباري - أعلن مطار هيثرو في لندن أنه سيعمل مع شركة "فيرتيكال إيروسبيس جروب" المحدودة الناشئة، لتقديم خدمات مركبات التاكسي الطائر في مركز المملكة المتحدة بحلول منتصف العقد الحالي.

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وقالت وسائل إعلام بريطانية اليوم الاثنين، إن الاتفاقية تعتبر علامة فارقة في صناعة الطيران الخالية من الانبعاثات في بريطانيا، وسيعمل الطرفان عن كثب لاستكشاف كيف يمكن لهذه التكنولوجيا الجديدة أن تتناسب مع العمليات الحالية في المطار، وبناء فهم التغييرات التنظيمية المطلوبة، وتعظيم فرص العمل المحتملة وتقليل أي آثار محتملة على المجتمعات المحيطة بالمطار.


وأضافت أن مركبة "في إيه - إكس 4 "، صممت لتكون قادرة على نقل أربعة ركاب من مطار هيثرو إلى مدينة لندن في 12 دقيقة ، بدون انبعاثات تشغيلية وبتكلفة مماثلة لسيارة الأجرة.

 

بترا


 




 

 


 

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