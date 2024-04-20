مقتل امرأة بقصف أوكراني لمقاطعة بيلغورود الروسية

الوكيل الإخباري - قال حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، عبر قناته على تطبيق "تيلغرام"، إن قصف القوات المسلحة الأوكرانية لقرية نوفايا تافولجانكا، أسفر عن مقتل امرأة حامل.

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وأضاف الحاكم: "أصابت شظية من قذيفة امرأة حاملا بجروح خطيرة، عندما كانت تمر في الشارع وقت القصف. وقام فريق الإسعاف بنقل المصابة من نوفايا تافولجانكا إلى مستشفى منطقة شيبيكينسكي، ورغم أن الأطباء بذلوا قصارى جهدهم لإنقاذ الأم والطفل، إلا أنهما ماتا متأثرين بجراحهما".



ووفقا له، تسبب القصف الأوكراني كذلك بإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح مختلفة الخطورة وتضررت 12 من البيوت السكنية وسيارتين.



وتقع قرية نوفايا تافولجانكا على بعد حوالي نصف كيلومتر من الحدود الأوكرانية في منطقة شيبيكينسكي الحضرية المحاذية لمقاطعة خاركوف.



تقوم القوات المسلحة الأوكرانية بشكل دوري، بقصف المناطق المدنية في المقاطعات الروسية الحدودية باستخدام المدفعية وراجمات الصواريخ والطائرات من دون طيار.

RT