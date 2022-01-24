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الإثنين، 24-01-2022 12:49 م

مقتل 3 جنود عراقيين بانفجار عبوة ناسفة في كركوك

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الوكيل الإخباري-قتل 3 جنود عراقيين وأصيب رابع بجروح، الاثنين، جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك شمالي البلاد، وفق مصدر أمني.

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وقال المصدر وهو ملازم أول في شرطة كركوك، لمراسل الأناضول، إن عبوة ناسفة زرعها في الغالب مسلحو "داعش" الإرهابي انفجرت بعربة عسكرية من نوع همر في منطقة ريفية بقضاء داقوق التابع لمحافظة كركوك.


وأضاف المصدر، مفضلا عدم كشف هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "الانفجار أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة رابع بجروح".


وأشار إلى أن قوات الجيش بدأت بتفتيش المنطقة بحثا عن زارعي العبوة الناسفة.


وكان 11 عسكريا عراقيا قتلوا في هجوم عنيف شنه مسلحو "داعش" في محافظة ديالى (شرق) فجر الجمعة، وفق السلطات ومصدر أمني للأناضول.
وفي الفترة الأخيرة، كثف تنظيم "داعش" هجماته ضد أهداف عسكرية ومدنية في مناطق شمالي وشرقي العراق.


وتطلق القوات العراقية، في المقابل، حملات وعمليات عسكرية على فترات متقاربة لملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي في أنحاء البلاد.


وكان "داعش" سيطر على نحو ثلث مساحة العراق صيف 2014، قبل أن تعلن بغداد استعادة كامل أراضي الدولة في 2017، لكن خلايا نائمة للتنظيم ما زالت تنتشر في مناطق واسعة هي المسؤولة عن الهجمات التي تشهدها البلاد.

 

الاناضول

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