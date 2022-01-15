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السبت، 15-01-2022 04:14 م

سوريا.. وفاة طفل وإصابة اثنين جراء انفجار لغم في دير الزور

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الوكيل الإخباري-توفي طفل وأصيب اثنان آخران بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” بمنطقة طب هرابش في مدينة دير الزور.

وذكر مراسل سانا أن لغماً أرضياً من مخلفات إرهابيي “داعش” انفجر في منطقة طب هرابش بمدينة دير الزور ما أدى إلى استشهاد طفل واصابة اثنين آخرين بجروح جرى نقلهما على أثرها إلى المستشفى.

وذكر مدير الهيئة العامة لمستشفى الأسد الدكتور مأمون حيزة في تصريح لمراسل سانا أن المشفى استقبل ثلاثة أطفال تعرضوا لإصابات نتيجة انفجار لغم أحدهم يبلغ من العمر 15 عاما وصل إلى المشفى متوفياً فيماتعرض طفل آخر 13 سنة لإصابة خطيرة في البطن والعين وطفل ثالث 11 عاماً أصيب بشظايا سطحية في مختلف أنحاء الجسم.

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وكالة الأنباء السورية

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