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الإثنين، 22-01-2024 09:56 ص

صحيفة: تركيا تمنع الاستخبارات الغربية من تنفيذ عمليات على أراضيها دون إذن

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الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "Hurriyet" التركية نقلا مصدر دبلوماسي تركي، بأن أنقرة طالبت الاستخبارات الغربية بإبلاغها بتفاصيل عملياتها في البلاد قبل تنفيذها.

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وقال المصدر: "لقد أعطيت بعض منظمات الاستخبارات الغربية سابقا الفرصة لتنفيذ عملياتها في تركيا دون إذن".

وتابع: "على سبيل المثال تصل طائرة استطلاع غربية وتبقى لفترة ثم تغادر، أو شيء مشابه، دون تقديم أي معلومات حول ما كان على متن الطائرة ومن كان على متنها وماذا كانوا يفعلون".


ووفقا له، فإن القرار التركي "رائع جدا".


وأضاف: "وفقا للموقف الوطني التركي فإن مثل هذه العمليات لا يمكن تنفيذها دون تقديم معلومات مفصلة للجانب التركي."


وأكد أن "رد فعل أجهزة الاستخبارات الغربية كان قاسيا، وقالوا إن هذا يعني دعم إيران، لكن تركيا كدولة مستقلة بقيت على موقفها المبدئي".

 

RT

 




 

 


 

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