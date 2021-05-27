الخميس 27-05-2021
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الخميس، 27-05-2021 11:50 ص

منظمة العفو الدولية تتهم الحوثيين بتعذيب سجناء سياسيين

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الوكيل الإخباري- اتهمت منظمة العفو الدولية "سلطات الأمر الواقع الحوثية بتعذيب السجناء المعتقلين تعسفيا ونفيهم قسريا"، قائلة إنه يجري استخدام السجناء كقطع شطرنج في المفاوضات السياسية الدائرة حاليا.

وورد في التقرير الذي يحمل عنوان "أطلق سراحهم وتعرضوا للنفي" أن التعذيب والمحاكمات الجائرة والنفي القسري لليمنيين في ظل حكم الحوثيين، "كشف أن بعض الصحفيين والمعارضين السياسيين وأتباع الأقلية الدينية البهائية، الذين تم إطلاق سراحهم في إطار صفقات سياسية في عام 2020 بعد اعتقالهم بصورة غير قانونية، تم تعذيبهم لمدة وصلت إلى سبعة أعوام".

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وأشار تقرير المنظمة إلى أن المعتقلين السابقين الاثني عشر أكدوا في مقابلات معهم أنهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة خلال الاستجواب والاعتقال.

 

"فقد وصف المعتقلين كيف قامت القوات الحوثية بضربهم بالقضبان المصنوعة من الصلب والكابلات الكهربائية والأسلحة وأشياء أخرى، وأبقتهم في أوضاع مؤلمة، وفتحت عليهم خراطيم المياه، وهددتهم مرارا بالقتل وأودعتهم الحبس الانفرادي لمدة تراوحت بين 20 يوما وعدة أشهر".


وقال أن الكثير من المعتقلين لا يزالون يعانون من إصابات بدنية ومشكلات صحية مزمنة نتيجة لهذه الانتهاكات،


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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