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الأربعاء، 05-04-2023 02:53 م

من هي رئيسة فريق الدفاع عن ترامب؟

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الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن المحامية سوزان نيشليس، التي تترأس فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مسجلة على اللوائح الانتخابية للحزب الديمقراطي.

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نيشليس (64 عاما)، وهي أحد المحامين الثلاثة الذين يدافعون عن الرئيس الجمهوري السابق، إلى جانب جو تاكوبينا وتود بلانش، صوتت للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة عام 2016.


وقال أحد المطلعين على فريق ترامب القانوني إن "تود بلانش هو المايسترو في فريق الدفاع، أما نيشليس فهي الشخص الذي يبحث في جميع الاحتمالات، ومن المؤكد أنها ستبحث في السوابق القضائية السائدة في تقديم اقتراح لرفض التهم الموجهة إلى ترامب".


نشأت نيشليس في ولاية ماساتشوستس، أمها من أصل بورتوريكي ووالدها من أصل ألماني. التحقت بجامعة روتشستر، وتخرجت عام 1980، ثم التحقت بكلية الحقوق بجامعة ييل وكانت محررة مجلة Yale Law Review.


انضمت نيشليس إلى عالم ترامب قبل بضع سنوات عندما تم تعيينها لتمثيل منظمة ترامب في قضية احتيال ضريبي رفعها المدعي العام لمنطقة مانهاتن في العام الماضي. 

 

RT

 




 

 


 

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