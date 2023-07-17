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الإثنين، 17-07-2023 09:22 ص

موجة حرّ شديدة تجتاح غرب الولايات المتّحدة وجنوبها

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الوكيل الإخباري- حذرت هيئة الأرصاد الجوية الاميركية ،الأحد، من موجة حر غير مسبوقة تجتاح غرب الولايات المتحدة وجنوبها ،متوقعة استمرار تأثير الموجة حتى الأسبوع المقبل ،ما يزيد المخاطر الصحية على ملايين السكان.

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وبحسب واشنطن بوست، استيقظ أكثر من 80 مليون أميركي على تحذيرات أو توصيات بسبب ارتفاع الحرارة في أنحاء الولايات الغربية والجنوبية حيث تجاوزت درجات الحرارة مستويات قياسية.


وقالت الهيئة في تقرير "من المتوقع تسجيل درجات حرارة عالية قياسية على نطاق واسع، فضلاً عن درجات حرارة دنيا يومية تحطّم المستويات القياسية في أجزاء من الجنوب الغربي، على طول ساحل الخليج الغربي، وفي جنوب فلوريدا".


ويشهد سكان جنوب كاليفورنيا منذ السبت درجات حرارة تراوحت في ذروتها بين 41-43 درجة مئوية، وهم يستعدون لأسبوع ثان من القيظ، إذ يُتوقّع أن تبلغ درجات الحرارة الأحد 46 درجة مئوية في أجزاء من ولايات كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا، وفق هيئة الأرصاد الجوية.

 




 

 


 

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