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السبت، 22-01-2022 04:48 م

موريتانيا توفد بعثة وزارية إلى مالي لبحث مقتل 7 من رعاياها

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الوكيل الإخباري-أوفدت موريتانيا، السبت، بعثة وزارية إلى دولة مالي، لبحث ملابسات مقتل 7 من رعاياها في الأراضي المالية.

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ووفق التلفزيون الرسمي بموريتانيا، يضم الوفد الوزاري وزراء الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والدفاع حنن ولد سيدي، والداخلية محمد سالم ولد مرزوك، والمدير العام للأمن الوطني الفريق مسقارو ولد سيدي.


ومن المقرر أن يعقد الوفد الموريتاني مباحثات مع عدد من المسؤولين الماليين، بشأن حادث مقتل 7 موريتانيين في مالي.


والجمعة، أعلنت الرئاسة الموريتانية، في بيان، مقتل 7 من رعاياها في مالي، وإيفاد عدد من الوزراء للتنسيق مع السلطات في مالي، واتخاذ إجراءات من شأنها منع تكرار هذا الحادث الأليم.


يأتي ذلك غداة تواتر تقارير إعلامية محلية في البلاد، بشأن مقتل عدد من الموريتانيين على يد قوة تابعة للجيش المالي.


وعلى مدى يومي الخميس والجمعة، نظم العشرات مظاهرات في مدينة عدل بكرو (جنوب شرقي موريتانيا)، احتجاجا على مقتل 7 مواطنين في مالي، وفق مراسل الأناضول.
وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية تعد الأطول في المنطقة، وتبلغ ألفين و237 كيلومترا، معظمها يقع في صحراء قاحلة مترامية الأطراف.


وموريتانيا ومالي عضوان في مجموعة دول الخمس بالساحل، والتي تضم أيضا النيجر وبوركينافاسو وتشاد.

 

الأناضول

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