موسكو تعلن عن تقارب مع أوكرانيا

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس وفد التفاوض الروسي مع كييف الجمعة أنه لمس "تقاربا" في المواقف بشأن مسألة وضع أوكرانيا المحايد وإحراز تقدم بشأن مسألة نزع سلاحها.

اضافة اعلان



ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن فلاديمير ميدينسكي أن "مسألة وضع أوكرانيا المحايد وعدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي هي إحدى النقاط الرئيسية في المفاوضات، إنها النقطة التي شهدت أكبر تقارب في مواقف الطرفين".



وأشار إلى وجود "اختلافات" حول "الضمانات الأمنية" التي تطالب بها أوكرانيا.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





