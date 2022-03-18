الجمعة 18-03-2022
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الجمعة، 18-03-2022 09:39 م

موسكو تعلن عن تقارب مع أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس وفد التفاوض الروسي مع كييف الجمعة أنه لمس "تقاربا" في المواقف بشأن مسألة وضع أوكرانيا المحايد وإحراز تقدم بشأن مسألة نزع سلاحها.

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ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن فلاديمير ميدينسكي أن "مسألة وضع أوكرانيا المحايد وعدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي هي إحدى النقاط الرئيسية في المفاوضات، إنها النقطة التي شهدت أكبر تقارب في مواقف الطرفين". 


وأشار إلى وجود "اختلافات" حول "الضمانات الأمنية" التي تطالب بها أوكرانيا. 

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