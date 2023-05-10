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الأربعاء، 10-05-2023 01:21 م

ميلانيا ترامب تؤكد دعهما لزوجها

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الوكيل الإخباري- قالت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميلانيا ترامب، إنها تدعم محاولة زوجها دونالد ترامب لإعادة انتخابه رئيسا في عام 2024، مضيفة أنه سيكون "امتيازا" العمل كسيدة أولى مرة أخرى.

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وفي مقابلة مع "فوكس نيوز"، قالت ميلانيا ترامب: "حقق زوجي نجاحا هائلا في إدارته الأولى، ويمكنه أن يقودنا نحو العظمة والازدهار مرة أخرى"، مؤكدة أنه "يحظى بدعمي ونتطلع إلى استعادة الأمل في المستقبل وقيادة أمريكا بالحب والقوة".

خلال فترة ولاية زوجها الأولى، أطلقت ميلانيا ترامب حملتها "كن الأفضل"، التي ركزت على رفاهية الأطفال ومنع التسلط عبر الإنترنت.

وقالت: "سيستمر تركيزي في خلق مساحة آمنة ورعاية للأطفال للتعلم والنمو والازدهار"، مضيفة: "إذا ظهرت مشاكل إضافية، فسوف آخذ الوقت الكافي لدراستها وفهم أسبابها الجذرية".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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