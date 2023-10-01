برلماني أوكراني: لا أمل لنا بالصمود بدون مساعدة مالية أمريكية

الوكيل الإخباري - قال عضو البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو، إنه لا توجد أي فرصة تقريبا لدى بلاده للصمود والاستمرار في مواجهة روسيا دون دعم مالي من الولايات المتحدة.

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وكتب غونتشارينكو على قناته في تيلغرام اليوم الأحد، : "الولايات المتحدة هي حليفنا الرئيسي. وبدون دعم الولايات المتحدة، ليس لدينا أي فرصة للبقاء والصمود. ما حدث بالأمس في الكونغرس ليس مجرد جرس إنذار بل نواقيس تقرع. نحن بحاجة إلى التغيير الاستراتيجي وبحاجة إلى العمل بشكل مختلف تماما".



في وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر المقبل، بعد أن وافق عليه الكونغرس لتجنب الإغلاق الحكومي.



ولا ينص القانون على تخصيص أموال لتغطية احتياجات أوكرانيا، رغم تأكيدات بايدن أن واشنطن "لا تستطيع تحت أي ظرف من الظروف" التوقف عن دعم كييف.



وأنقذ توصل الكونغرس ومجلس النواب لاتفاق على مشروع التمويل المؤقت للحكومة الأمريكية الولايات المتحدة من الشلل المالي اليوم الأحد.



وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

RT