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الأحد، 03-09-2023 04:39 م

نائب أوروبي يدعو للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا

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الوكيل الإخباري - دعا عضو البرلمان الأوروبي عن إيرلندا ميك والاس الغرب إلى الاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، والتخلى عن الإجراءات التي تضر بالاتحاد الأوروبي نفسه.

وكتب والاس في صفحته على "X": "متى سيعترف الاتحاد الأوروبي بأن العقوبات ضد روسيا تلحق الضرر بالشعوب الأوروبية أكبر مما تلحقه بروسيا. لقد فشلت العقوبات".

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وشدد الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد روسيا بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتبنّى 11 حزمة من العقوبات.


وانعكست هذه العقوبات على أوروبا بالتضخم والغلاء وخسائر بمئات مليارات الدولارت، فيما يواصل الاقتصاد الروسي تطوره، وتفتح روسيا وجهات وطرقا لوجستية جديدة في العالم، بعيدا عن الدول غير الصديقة.

 

RT

 




 

 


 

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