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السبت، 03-04-2021 10:14 ص

ناقلة إيرانية تحمل مليون برميل من النفط في طريقها إلى سوريا

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الوكيل الإخباري- قالت شركة ”تانكر تراكرز“ لتتبع مسار الناقلات النفطية، ، إن إيران أرسلت مليون برميل من النفط وستصل قريباً إلى ميناء بانياس بمحافظة طرطوس شمال غرب سوريا.

وذكر موقع ”سحام نيوز“ الإيراني، نقلاً عن شركة تتبع الناقلات النفطية في تغريدة عبر حسابها على ”تويتر“، أن ”مليون برميل من النفط الخام الإيراني تقترب من قناة السويس من البحر الأحمر، وهي جزء من أسطول أكبر من الناقلات المتجهة إلى بانياس في سوريا“.

وأضافت تانكر تراكرز ”لقد حددناها جميعا بصريا. وستصل الأولى في حوالي 3 أيام. كل هذا يتوقف على الازدحام“، في قناة السويس المصرية الناجم عن إغلاق سفينة شحن لما يقرب من أسبوع.

وقال الموقع الإيراني إن ”سوريا أضطرت إلى خفض حصص البنزين بسبب النقص الحاد في النفط“.

وفي 11 من آذار الماضي، كشف تقرير أمريكي أن الاحتلال اسهدف خلال الفترة الماضية، ما لا يقل عن 12 ناقلة نفط إيرانية أو تحمل نفطا إيرانيا متجهة إلى سوريا.

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والسبت الماضي، قالت وزارة النفط السورية إن وصول ناقلة كانت تحمل النفط ومشتقاته إلى البلاد تأخر بسبب تعطّل حركة عبور قناة السويس، مشيرة إلى أنها تعمد إلى ترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية لتجنّب انقطاعها.

 

المصدر: إرم


 




 

 


 

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