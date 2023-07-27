الخميس 27-07-2023
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الخميس، 27-07-2023 11:06 ص

نتائج الضربات الليلية الروسية: ميناء أوكراني يتلقى ضربة موجعة

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الوكيل الإخباري- تؤكد كل المعطيات الميدانية على أن سلسلة الضربات الصاروخية الليلية الروسية الثلاث ضد موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، بعد الهجوم الإرهابي على جسر القرم، حققت أهدافها.

وتعرضت البنية التحتية البحرية في أوديسا والمدن المجاورة لأضرار بالغة. وإلى جانب ذلك تم تدمير قاعدة للمرتزقة الأجانب والمطار العسكري في نيكولاييف.

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ووفقا للمعطيات الأوكرانية، استهدف الجيش الروسي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، المناطق المذكورة بـ16 صاروخا مجنحا من طراز "كاليبر"، و8 صواريخ مجنحة من طراز "خا-22"، و6 صواريخ "أونيكس" تم إطلاقها من منظومة باستيون الساحلية، وكذلك صواريخ "خا-59" الجوية الموجهة وعشرات المسيرات الجوية الهجومية.

وخلال ذلك تم مجددا استهداف الموانئ والمراسي وأنظمة الدفاع الجوي للعدو ومنشآت عسكرية أخرى وخاصة في أوديسا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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