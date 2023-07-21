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غوتيريس يدين الهجوم على مرافق الموانئ في أوديسا

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الجمعة، 21-07-2023 10:49 ص

غوتيريس يدين الهجوم على مرافق الموانئ في أوديسا

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الوكيل الاخباري - أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الليلة الماضية، الهجمات الروسية على مرافق الموانئ في أوديسا وموانئ أخرى على البحر الأسود الأوكرانية.

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وقال غوتيريس في بيان صحفي، إن "الهجمات تتعارض مع التزامات الاتحاد الروسي بموجب مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة، التي تنص على أن "الاتحاد الروسي سيسهل تصدير الأغذية وزيت عباد الشمس والأسمدة دون عوائق من موانئ البحر الأسود الخاضعة لسيطرة أوكرانيا".


وأشار غوتيريس إلى أن تدمير البنية التحتية المدنية قد يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي فيما لهذه الهجمات تأثير يتجاوز حدود أوكرانيا.
وقال إننا نشهد بالفعل التأثير السلبي على أسعار القمح والذرة العالمية والذي يضر بالجميع، وخاصة الأشخاص المعرضين للخطر في جنوب الكرة الأرضية.

 

بترا


 




 

 


 

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