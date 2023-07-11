وسائل إعلام أوكرانية تعلن سماع دوي انفجارات في أوديسا

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن عددا من الانفجارات دوت في أوديسا غرب البلاد.



ونشرت وسائل إعلام وصفحات التواصل الاجتماعي فيديو من أوديسا.

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وفي وقت سابق تم إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بأوكرانيا بينها مقاطعة أوديسا.

وبدأت ضربات القوات الروسية للبنية التحتية لقوات كييف في 10 أكتوبر، بعد يومين على التفجير الإرهابي الذي استهدف جسر القرم الروسي، وتبنته الاستخبارات الأوكرانية.



وتركز الضربات على مواقع صنع القرار، ومراكز القيادة، والتجمعات العسكرية، ومخازن الأسلحة، وتطال طرق الإمداد والسكك الحديدية، دون المساس بالبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

روسيا اليوم