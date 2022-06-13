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الإثنين، 13-06-2022 06:45 ص

نزوح 805 آلاف صومالي بسبب الجفاف

ج


الوكيل الإخباري - أجبر الجفاف المتواصل في الصومال 805 آلاف شخص على النزوح من منازلهم حتى نهاية مايو الماضي.

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وقال مكتب تنسيق الإغاثة الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الصومال، يوم الأحد، إنه تم تسجيل أكثر من 33 ألف لاجئ، بسبب الجفاف الشهر الماضي، بزيادة 28 في المئة عن أبريل.


وكان الصوماليون قد بدأوا بالفرار من المنطقة في يناير 2021.


وتواجه الصومال وغيرها من الدول في المنطقة أسوأ موجة جفاف خلال عقود.


وكانت منظمات الإغاثة تحذر من مجاعة قريبة لعدة أشهر، وتشير أرقام الحكومة الصومالية إلى أن أكثر من 6 ملايين شخص من سكان البلاد البالغ عددهم 16 مليون نسمة سوف يواجهون خطر المجاعة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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