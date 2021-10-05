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الثلاثاء، 05-10-2021 07:38 م

نواب لبنانيون يقدمون اقتراحا لخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما

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الوكيل الإخباري - قدم نواب لبنانيون من كتل نيابية مختلفة، اقتراح قانون إلى مجلس النواب لتعديل المادة 21 من الدستور، أي خفض سن الاقتراع إلى 18 عاما.

وجاء في الأسباب الموجبة في نص اقتراح القانون: "لما كان الدستور اللبناني، قد قرر أن سن الاقتراع هو 21 عاما مكتملا منذ عام 1921 أي منذ مئة عام. ولما كانت الحياة السياسية في لبنان قد خضعت للعديد من التطورات كما الأوضاع الاجتماعية، ناهيك بالتطور الذي لحق بالمجتمع لجهة التطور الفكري والوعي الذي أصبح يتمتع به عنصر الشباب.

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ولما كان عمل مجلس النواب هو التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية، مما يعني أن المهمة الأولى تعنى بمستقبل الشباب، والمهمة الثانية للمجلس أيضا تعني مستقبلهم لا سيما الاقتصادي.

 

ولما كان سن الالتزام في لبنان هو 18 عاما، بحيث أنه عند بلوغ اللبناني هذه السن في إمكانه أن يرتب على نفسه أي التزام من أي نوع كان، كما أنه يرتب على تصرفاته مسؤولية كاملة تقع على عاتقه. للأسباب المذكورة، ولإدخال الطمأنينة إلى الشباب عبر إشراكهم في القرار لجهة مستقبلهم في لبنان، أتينا باقتراحنا تعديل المادة 21 من الدستور، آملين من المجلس مناقشته وإحالته على مجلس الوزراء سندا إلى المادة 77 من الدستور".


هذا ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في ربيع عام 2022،  فقد حددت وزارة الداخلية والبلديات في لبنان تاريخ الأحد 8 مايو 2022 موعدا لإجراء الانتخابات، ويوم الأحد  24 يونيو 2022 موعدا للانتخابات النيابية في الخارج في الدول الغربية،  ويوم الجمعة 29 أبريل 2022 موعدا للانتخابات النيابية للبنانيين المقيمين في الدول العربية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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