هبوط أول طائرة قادمة من عُمان إلى العراق بعد انقطاع 20 عاما

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة النقل العراقية عن هبوط أول طائرة قادمة من سلطنة عُمان في مطار بغداد الدولي، بعد انقطاع دام أكثر من 20 عاما.

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وذكرت الوزارة في بيان لها أمس الخميس، أن الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية في العراق، أعلنت عودة هبوط وإقلاع طائرات قادمة من سلطنة عُمان".



وقالت: "وصلت طائرة من نوع إيرباص من مطار مسقط الدولي، إلى مطار بغداد الدولي، صباح الخميس، وعلى متنها مسافرين بعد انقطاع دام أكثر من 20 عاما".



من جهته، أكد مدير عام الشركة عباس صبار البيضاني على أن: "الرحلات ستكون دائمة، وستكون رحلاتها 3 أيام في الأسبوع وضمن جدول رحلات الطائرات".



وكانت الرحلات الجوية بين البلدين قد توقفت في أعقاب الحرب في العراق، ولم تنجح الجهود منذ ذلك الحين لاستئناف حركة الطيران المدني.

RT