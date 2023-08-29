هبوط اضطراري لطائرة في مطار الملك عبدالعزيز بجدة

الوكيل الإخباري- أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، تلقي برج المراقبة نداء استغاثة من طائرة تابعة لطيران سيشل برحلتها رقم (SET022) للقيام بهبوط اضطراري؛ بسبب وجود رائحة دخان في قمرة قيادة الطائرة، وذلك في تمام الساعة 20:12 يوم أمس (الإثنين).

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وأكد المطار أنه تم إعلان حالة الطوارئ رقم (2)، والتأهب لتقديم المساعدة للطائرة، وتفعيل غرفة إدارة الحالة التشغيلية الطارئة بالمطار، وهبطت الطائرة بسلام في تمام الساعة 20:40 بالتوقيت المحلي.



وأوضح أن الناقل الجوي (طيران سيشل) يعمل على تأمين طائرة بديلة، وقد تمّت خدمة طاقم الطائرة وعددهم 6، ونقلهم إلى الفندق، كما تم إيواء 128 راكبًا و3 أطفال في فندق المطار بالصالة رقم (1).



