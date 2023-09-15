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الجمعة، 15-09-2023 12:43 م

هزة أرضية جديد في البحر المتوسط

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الوكيل الاخباري - ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، جزيرة كريت اليونانية في البحر المتوسط على عمق 14  كيلومترا. 

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وأوضحت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية على مسافة 133 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من، إيراكليو الواقعة جنوب البلاد، و94 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مويري.


وشهدت جزيرة كريت فجر الأحد الماضي هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، بعمق 5 كيلومترات.


وقال مركز الزلازل الأوروبي إن بؤرة الهزة وقعت على مسافة 61 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من إيراكليو.


ووفقا للتقديرات الأخيرة أدى زلزال 8 سبتمبر في المغرب إلى مصرع أكثر من 2900 شخص وإصابة ما لا يقل عن 5530 آخرين في القرى والمنازل التي سويت بالأرض.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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