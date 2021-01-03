هطول أول أمطار رعدية على أبوظبي في 2021 والشرطة تحذر - فيديو وصور

الوكيل الاخباري - شهدت عاصمة الإمارات أبوظبي أمطار رعدية غزيرة، اليوم الأحد، وهي الأولى هذا العام.
بهذا الصدد، حذرت شرطة أبوظبي السائقين بتوخي الحذر وخفض السرعات إلى 80/كم الساعة في الظروف الجوية المتقلبة، وترك مسافة أمان كافية، وشددت على ضرورة متابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس والتقيد بالتعليمات الوقائية من خلال منظومتها الذكية.
وطلبت التقيد بالسرعة التي يتم تحديدها على طرق إمارة أبوظبي في أوقات الضباب والأحوال الجوية المتقلبة مثل حالات تكون الغبار أو تراكم الأتربة أو هطول الأمطار.
#صباح_الخير— سليمان الحوسني (@phet11225) January 3, 2021
أمطار الخير على العاصمة الإماراتية أبوظبي جعلها الله سقيا خير وبركة والله يزيدهم ويرزقنا مثلهم في القريب العاجل انه على كل شيء قدير pic.twitter.com/GLIq0lKEZL
استمرار هطول امطار الخير والرحمه على بعض مناطق ابوظبي #مركز_العاصفة #أجمل_شتاء_في_العالم— مركز العاصفة (@Storm_centre) January 3, 2021
3-1-2021 pic.twitter.com/R9bGXQjKq8
First rain of the year falls in Abu Dhabi pic.twitter.com/6CDLzCC7xj— The National (@TheNationalNews) January 3, 2021
#أخبارنا | #شرطة_أبوظبي تدعو السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة أثناء الأمطار#أخبار_شرطة_أبوظبي https://t.co/uXTSmU5wPk pic.twitter.com/rWeV7GPIDT— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) January 3, 2021
المصدر : سبوتنك